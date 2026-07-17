Καιρός: Ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες - Πότε έρχονται τα πρώτα 40αρια

Σε «ρυθμούς» παραλίας» φέρεται ότι θα κινηθούμε και σήμερα (17/7) καθώς ο καιρός θα συνεχίσει στο μοτίβο ζέστης των ημερών.

Γενικά, η πρόγνωση της ΕΜΥ, κάνει λόγο για αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και εκ νέου τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια κυρίως ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά 38

Αναφορικά με την Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα ίδια πλαίσια, κινείται και η Θεσσαλονίκη καθώς η θερμοκρασία επίσης θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγτο του ΕΡΤNews Όλγα Παπαβγούλη, η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανοδική πορεία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου έως την Τρίτη και την Τετάρτη, κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα.