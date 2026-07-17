Μια φανέλα που φορούσε ο Πελέ κατά τη διάρκεια του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958 πουλήθηκε για 4,9 εκατομμύρια δολάρια, σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's στη Νέα Υόρκη.

Είναι η δεύτερη πιο πολύτιμη ποδοσφαιρική φανέλα που έχει πουληθεί στα χρονικά, μετά από εκείνη του Ντιέγκο Μαραντόνα, όταν σκόραρε το «Χέρι του Θεού» εναντίον της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986.

Η φανέλα του Αργεντίνου σταρ είχε πουληθεί έναντι ποσού σχεδόν 9,5 εκατομμυρίων το 2022.

Έχοντας λάβει συνολικά 10 προσφορές από περισσότερους από πέντε πλειοδότες, η φανέλα του Πελέ αποτέλεσε το πλέον πολύτιμο αντικείμενο της πλειοδοσίας.

Διαβάστε επίσης: Τέλος σε ένα απίστευτο σερί της Μπάγερν από το 1982 - Η κεφαλιά που άλλαξε την ιστορία

👕🏆La camiseta que Pelé usó en la final del Mundial de 1958 fue subastada y ya es la segunda camiseta más cara del mundo.

Una reliquia histórica que sigue haciendo grande el legado del Rey del Fútbol. ⚽👑#ExcélsiorDigital #Pelé #Fútbol #Subasta pic.twitter.com/rd5zZynjzU — Excélsior (@Excelsior) July 16, 2026

Ο 17χρονος τότε Πελέ είχε σκοράρει δύο φορές εναντίον της Σουηδίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958, κατακτώντας το πρώτο από τα συνολικά τρία Μουντιάλ του.

Μέχρι και σήμερα του ανήκει το ρεκόρ του νεότερου παίκτη που σκόραρε σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Το σημερινό αποτέλεσμα αποτελεί μια ισχυρή απόδειξη της διαχρονικής κληρονομιάς ενός από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών», δήλωσε ο Μπρένταν Χοκς, επικεφαλής αθλητικής στρατηγικής και ανάπτυξης του οίκου Sotheby's.

«Αυτή η φανέλα δεν αποτελεί μόνο μια διαρκή υπενθύμιση μιας από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία του ποδοσφαίρου, αλλά συνδέεται κυρίως με την ίδια τη στιγμή που εκτόξευσε τον Πελέ σε ένα παγκόσμιο αθλητικό είδωλο».

Pele’s photomatched shirt from the 1958 World Cup Finals has sold at @Sothebys for $4.88 million. pic.twitter.com/omFNAUNYH2 — Darren Rovell (@darrenrovell) July 16, 2026

Διαβάστε επίσης: Η Αγγλία έκανε λάθη και εκτός γηπέδου

Άλλα αντικείμενα που πουλήθηκαν στη δημοπρασία «The Beautiful Game» την Πέμπτη (16/07) περιλάμβαναν το περιβραχιόνιο του αρχηγού που φορούσε ο Μαραντόνα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986 - συμπεριλαμβανομένης της στιγμής που σκόραρε το «Χέρι του Θεού» - το οποίο πουλήθηκε για 512.000 δολάρια.

Μια φανέλα που φορούσε ο Λιονέλ Μέσι κατά τη διάρκεια της δραματικής νίκης της Μπαρτσελόνα με ανατροπή 6-1 επί της Παρί Σεν Ζερμέν στους 16 του Champions League το 2017 πουλήθηκε για 217.600 δολάρια, ενώ η φανέλα του Ντέιβιντ Μπέκαμ από την 50ή συμμετοχή του με την εθνική ομάδα της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002 πουλήθηκε για 51.200 δολάρια.