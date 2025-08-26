Καισαριανή: Αυτό είναι το σημείο που εντοπίστηκαν πυρομαχικά και όπλα - Τι άλλο βρέθηκε στους κάδους

Βίντεο αποκαλύπτει το σημείο στο οποίο βρέθηκαν τα πουρομαχικά και τα όπλα στην Καισαριανή.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Orange Press Agency, κάποια αντικείμενα βρέθηκαν εντός και άλλα εκτός του κάδου. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της ΤΕΕΜ όπου και πραγματοποίησε περαιτέρω έρευνα.

Υπενθυμίζεται ότι, συναγερμός σήμανε στις αρχές, ύστερα από ενημέρωση πολίτη προς την ΕΛ.ΑΣ., για παρατημένα πυρομαχικά και όπλα στην Καισαριανή. Συγκεκριμένα τα εγκαταλελειμμένα «πολεμοφόδια» εντοπίστηκαν στην οδό Ρήγα Φεραίου 11, κινητοποιώντας τις Αρχές, που αργόιτερα έφγτασαν στο σημείο.

Διαβάστε επίσης: Καισαριανή: Πυρομαχικά και όπλα σε κάδο απορριμμάτων - Στο σημείο η ΕΛΑΣ

Μάλιστα, περίοικοι ανέφεραν ότι αντιλήφθηκαν κινητικότητα ήδη από νωρίς τα ξημερώματα και πως στη συνέχεια ο δρόμος αποκλείστηκε για αρκετή ώρα.

Καισαριανή: Τι εντοπίστηκε στους κάδους

Οι αρχές εντός του κάδου εντόπισαν:

Δύο μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδας arges οξειδωμένοι

arges οξειδωμένοι Μία αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό,

με πυροδοτικό, 10 κεφαλές οξειδωμένες από βλήματα όλμου,

όλμου, Διάφορα οξειδωμένα ουρία από βλήματα όλμου, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

όλμου, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, Ένα αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm,

χειρός 22mm, Διάφορα οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων του Β΄ παγκοσμίου πολέμου,

του Β΄ παγκοσμίου πολέμου, Τρεις κορμοί από οξειδωμένο περίστροφο ,

από οξειδωμένο , Ένα σιδερένιο κορμό από υποπολυβόλο Thomson Β΄ παγκοσμίου πολέμου,

Thomson Β΄ παγκοσμίου πολέμου, Διάφορες φυσιγγιοθήκες ,

, Κλείστρα από διάφορα όπλα Β παγκοσμίου πολέμου,

Β παγκοσμίου πολέμου, Κορμός από οξειδωμένο πολυβόλο αγνώστου τύπου,

αγνώστου τύπου, Δύο σιδερογροθιές ,

, Ένα ζευγάρι χειροπέδες ,

, Δύο πτυσσόμενα γκλομπ ,

, διάφορα εξαρτήματα όπλων και

όπλων και 14 θρησκευτικές εικόνες.

Προανάκριση διενεργεί το τμήμα ασφαλείας Καισαριανής.