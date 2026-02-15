Καισαριανή: Έσπασαν το μνημείο των 200 οι «γνωστοί άγνωστοι» - «Η ιστορία δεν θα σβήσει» απαντά ο Δήμος

Οι «γνωστοί άγνωστοι» που λυμαίνονται μετά λύσσας την ιστορία της Αριστεράς στην Ελλάδα, περίμεναν ξανά, ως είθισται, την κάλυψη της νύχτας, για να προκαλέσουν φθορές στο μνημείο των πεσόντων κομμουνιστών στην Καισαριανή.

Η κίνηση των θρασύδειλων βανδάλων ήρθε με αφορμή τη δημοσιοποίηση των μέχρι πρότινος άγνωστων φωτογραφιών από την εκτέλεση, την Πρωτομαγιά του '44, που δημοπρατήθηκαν προς αγορά σε δημοφιλή διαδικτυακή πλατφόρμα.

Σε μία προβλέψιμη κίνηση, οι βάνδαλοι έσπασαν μία από τις πλάκες που εξιστορεί τη μαρτυρική πορεία των 200 πεσόντων, με φωτογραφίες να τις δείχνουν θρυμματισμένες στο δάπεδο.

Καισαριανή: «Θα αποκατασταθεί η φθορά, η ιστορική μνήμη δεν σβήνεται»

Η Δημοτική Αρχή καταδίκασε τις υλικές φθορές που προκλήθηκαν στο Μνημείο των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, στη μοναδική μαρμάρινη πλάκα που ανέφερε το γεγονός της εκτέλεσης την Πρωτομαγιά του 1944.

Ανακοίνωσε μάλιστα: «Η κίνηση αυτή έγινε λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση των ιστορικών φωτογραφιών που έχουν προκαλέσει ρίγος συγκίνησης για την ηρωική παλικαρίσια στάση των 200 κομμουνιστών ηρώων οι οποίοι στάθηκαν όρθιοι στο εκτελεστικό απόσπασμα.

Η ιστορική μνήμη δεν σβήνει όσο κι αν ενοχλεί κάποιους! Η Δημοτική Αρχή θα προβεί στην αποκατάσταση των φθορών και θα πρωτοστατήσει με όλες της τις δυνάμεις στην ανάδειξη και αναβάθμιση του ιστορικού αυτού τόπου, κόντρα σε όλους όσους εμποδίζουν την απόδοση της ιστορικής μνήμης.

Καισαριανή: Πλάνα από το σημείο του βανδαλισμού

Το πρακτορείο Orange Press μετέδωσε πλάνα μετά την πράξη βανδαλισμού στο Μνημείο των 200 στην Καισαριανή, ένα περιστατικό που σημειώθηκε μόλις λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση ιστορικών φωτογραφιών από την εκτέλεση της Πρωτομαγιάς του 1944.



Στο σημείο οι φθορές είναι εμφανείς, με τις σπασμένες μαρμάρινες πλάκες να μαρτυρούν την επίθεση, ενώ η δημοτική αρχή έχει ήδη τοποθετήσει προστατευτικές κορδέλες γύρω από το μνημείο για να αποκλείσει την πρόσβαση στα κατεστραμμένα τμήματα.



Οι άγνωστοι δράστες έβαλαν στόχο τη μαρμάρινη πλάκα που ανέφερε το χρονικό της ηρωικής θυσίας των 200 αγωνιστών, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Η ενέργεια αυτή εκδηλώθηκε αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση σπάνιου οπτικού υλικού, αναδεικνύοντας τη στάση των ηρώων απέναντι στο εκτελεστικό απόσπασμα.