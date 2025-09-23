Καισαριανή: Οδηγός ΙΧ έριξε σπρέι πιπεριού σε οδηγό μοτοσικλέτας και στην 8χρονη κόρη του

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στην Καισαριανή όπου ένας οδηγός αυτοκινήτου έριξε σπρέι πιπεριού σε οδηγό μοτοσικλέτας και στην 8χρονη κόρη του.

Όπως αναφέρει η εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ, ο οδηγός του ΙΧ δεν δίστασε να ρίξει σπρέι ακόμα και στο ανήλικο κοριτσάκι, ενώ στη συνέχεια έσπευσε να εξαφανιστεί, φοβούμενος τη σύλληψη.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας μετέβει στο «Λαϊκό» για να τού παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ η μητέρα μετέφερε το 8χρονο κοριτσάκι στο Παίδων. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.