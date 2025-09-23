Καισαριανή: Οδηγός ΙΧ έριξε σπρέι πιπεριού σε οδηγό μοτοσικλέτας και στην 8χρονη κόρη του

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στην Καισαριανή όπου ένας οδηγός αυτοκινήτου έριξε σπρέι πιπεριού σε οδηγό μοτοσικλέτας και στην 8χρονη κόρη του.
Όπως αναφέρει η εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ, ο οδηγός του ΙΧ δεν δίστασε να ρίξει σπρέι ακόμα και στο ανήλικο κοριτσάκι, ενώ στη συνέχεια έσπευσε να εξαφανιστεί, φοβούμενος τη σύλληψη.
Ο οδηγός της μοτοσικλέτας μετέβει στο «Λαϊκό» για να τού παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ η μητέρα μετέφερε το 8χρονο κοριτσάκι στο Παίδων. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.
- Εθνικά μπούτια και εθνικά κόμπλεξ - Ένας αποχαιρετισμός στον Γιώργο Σταυρόπουλο
- Η «Αρπαγή» που θα φέρει το τέλος του κόσμου μέχρι αύριο: Νέα θεωρία συνωμοσίας στο TikTok
- Αυτός είναι ο πιο κουλ πιλότος της Ελλάδας: «Αυτά δεν γίνονται ούτε στα παραμύθια, στείλτε δυο πούλμαν Λαμία»
- Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Δυνατές ερμηνείες, αλλά και παρέλαση στερεοτύπων
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.