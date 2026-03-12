Η έρευνα που εξόργισε τους Έλληνες: Κάτω από τον μέσο όρο στον παγκόσμιο χάρτη IQ

Κάτω από τον μέσο όρο βρίσκεται η Ελλάδα στον Παγκόσμιο χάρτη IQ και συγκεκριμένα στην 54η θέση παγκοσμίως με μέσο δείκτη νοημοσύνης 90.77 μονάδων, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων και την τελευταία έρευνα των Richard Lynn και David Becker.

Τα συμπεράσματα της μελέτης τους προκύπτουν βάσει μιας δεξαμενής στοιχείων που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τα ποσοστά αναλφάβητων, τη δημόσια υγεία, το βιοτικό επίπεδο, τις ανισότητας και τις γενικότερες συνέπειες της οικονομικές κρίσης. Ο αριθμός λειτουργεί περισσότερο ως κοινωνικός δείκτης.

Ο παγκόσμιος μέσος όρος ανέρχεται στις 100 μονάδες, γεγονός που τοποθετεί τη χώρα μας σε χαμηλότερη θέση. Άλλες έρευνες προσεγγίζουν την Ελλάδα πιο κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο, με αποτελέσματα γύρω στο 99.55, κατατάσσοντάς την περίπου 39η διεθνώς για το 2026.

Πολίτες περπατούν σε δρόμο | Shutterstock

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η θέση διαμορφώθηκε καθώς πρόκειται για μια χώρα με υψηλό αριθμό γραμματιζούμενων, με σχεδόν καθολική συμμετοχή στο σχολείο και ευρεία πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Αυτά τα θεμέλια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη γνωστική ανάπτυξη και την εκπαιδευτική επίδοση.

Την ίδια στιγμή όμως, η Ελλάδα έχει ζήσει για πολλά χρόνια σε συνθήκες λιτότητας, αντιμετωπίζοντας τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, όπως το κύμα του brain drain, αφού δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι με σπουδές εγκατέλειψαν τη χώρα για ένα καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό.

Οι λαοί με το υψηλότερο IQ

Σύμφωνα με επίσης μελέτη του Richard Lynn και David Becker στο Ινστιτούτο Ulster, οι υψηλότερες μέσες βαθμολογίες IQ στον κόσμο ανήκουν στους Ιάπωνες, με τους πολίτες της Ταϊβάν και της Σιγκαπούρης να ακολουθούν από κοντά. Σε άλλη μελέτη πάντως του 2026, το Χονγκ Κονγκ παρουσιάζει το υψηλότερο IQ στον πλανήτη.

Και στις δυο περιπτώσεις, τόσο η Ιαπωνία όσο και το Χονγκ Κονγκ, συνδέονται με υψηλές επιδόσεις σε γνωστικά τεστ, ανταγωνιστικό εξεταστικό σύστημα, καθώς έχουν ισχυρό εκπαιδευτικό σύστημα, ισχυρή κουλτούρα ως προς τη μελέτη και τα χαμηλότερα ποσοστά αναλφαβητισμού.

Το κοινό των λαών με το χαμηλότερο IQ

Σύμφωνα με έρευνες, στις χώρες με το χαμηλότερο μέσο IQ συγκαταλέγονται το Νεπάλ, με 42.99, η Λιβερία (45.07), η Σιέρα Λεόνε (45.07) και η Γουατεμάλα (47.72), χώρες με υψηλά ποσοστά φτώχειας, υποσιτισμό και περιορισμένη πρόσβαση στην σχολική εκπαίδευση (οι πολίτες απολαμβάνουν κατά μέσο όρο 4.5, 6.2, 3.5 και 5.8 χρόνια στο σχολείο, αντίστοιχα).