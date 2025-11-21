Κακοκαιρία: 367 κλήσεις στην Πυροσβεστική λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων σε Ηπειρο και Ιόνιο

Ρεκόρ κλήσεων δέχθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία την Παρασκευή (21/11) για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας, μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Ηπείρου.

Συνολικά οι κλήσεις που δέχθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και τις 16:40 ήταν 367 και σχετίζονταν άμεσα με την κακοκαιρία που σημειώθηκε στην Βορειοδυτική Ελλάδα.

Αναλυτικά:

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων , και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα έγιναν 180 κλήσεις, κυρίως για τις περιοχές Σιδάρι, Άγιος Στέφανος Αυλιωτών, Ρόδα και Κασσιόπη , ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 18 αντλήσεις υδάτων και επτά κοπές δέντρων.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε χθες Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο. Tα ισχυρά καιρικά φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν βαθμιαία από αργά τη νύχτα σήμερα Παρασκευή προς αύριο Σάββατο.