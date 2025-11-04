Κακοκαιρία 48-72 ωρών χτυπά τη χώρα: Aυτές οι περιοχές θα πληγούν, λέει ο Μαρουσάκης

Χαλάει ο καιρός τις επόμενες ώρες, καθώς έρχεται κακοκαιρία από σήμερα Τρίτη (4/11) που θα μας απασχολήσει για 48 με 72 ώρες. Ήδη οι βροχές και καταιγίδες έχουν ξεκινήσει στα δυτικά της χώρας, δηλαδή στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και αναμένεται να επεκταθούν στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στο Open και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», η κορύφωση αυτής της κακοκαιρίας θα έρθει αύριο, Τετάρτη (5/11), ενώ Πέμπτη και Παρασκευή θα υπάρξει βελτίωση, με τον καιρό να χαλά και πάλι μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η πρόγνωση του καιρού

Σήμερα Τρίτη, έντονα καιρικά φαινόμενα θα αντιμετωπίσουν οι περιοχές που βρίσκονται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά, όπως η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Χαλκιδική, η Αττική, η Βοιωτία και η Εύβοια, η ανατολική και νότια Πελοπόννησος. Σταδιακά, η κακοκαιρία θα επεκταθεί σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη.

Αναλυτικότερα, η συννεφιά θα κυριαρχήσει με εξαίρεση τα νότια, νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα όπου θα επικρατήσει η ηλιοφάνεια. Οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν πρώτα στο Ιόνιο και θα επεκταθούν και ανατολικά.

Στη Βόρεια Ελλάδα οι θερμοκρασίες θα κινηθούν από 8-14 βαθμούς και νοτιότερα στους 16-20 βαθμούς. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 20-25 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι.

Στην Αττική, η μέρα ξεκίνησε με συννεφιά και οι πρώτες βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους προς το μεσημέρι με ήπια ένταση. Τα φαινόμενα θα ενταθούν το απόγευμα και τη νύχτα όταν και θα σημειωθούν καταιγίδες που κυρίως θα αφορούν θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις. Η θερμοκρασία θα είναι κοντά στους 23 βαθμούς το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, η μέρα ξεκίνησε με ψιλόβροχο. Και εδώ, τα φαινόμενα θα ενταθούν, επίσης στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς.

Αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα προς το μεσημέρι και η κακοκαιρία θα περιοριστεί στα ανατολικά και νότια. Για τις επόμενες αρκετές ημέρες, θα είμαστε σε μια τροχιά φθινοπωρινού καιρού, με ένα διάλειμμα την Πέμπτη και την Παρασκευή.