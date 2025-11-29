Κακοκαιρία Adel: 127 κλήσεις στην Πυροσβεστική από χθες στην Αττική

Η κακοκαιρία Adel που έπληξε αρκετές περιοχές της χώρας, φαίνεται, να περιορίζεται στο Ανατολικό Αιγαίο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα ισχυρή καταιγίδα εκδηλώθηκε στην Αττική συνοδευόμενη από δυνατούς ανέμους και χαλαζόπτωση σε κάποιες περιοχές.

Όπως έγινε γνωστό από το Πυροσβεστικό Σώμα, το Κέντρο Επιχειρήσεων για εκείνο το διάστημα έλαβε περίπου 30 κλήσεις για κοπές δέντρων με τις περισσότερες να αφορούν περιοχές των βορείων προαστίων, όπως Κηφισιά, Λυκόβρυση αλλά και Μεταμόρφωση, ενώ από την Αστυνομία γνωστοποιήθηκε πως λόγω πτώσης δέντρου και κολώνας του ΔΕΔΔΗΕ διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Τατοΐου από το ύψος της οδού Νικολάου Πλαστήρα έως την οδό Ελάτη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Κηφισιάς.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Πυροσβεστική από χθες τις πρώτες πρωινές ώρες έως και σήμερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί συνολικά για την Αττική 127 κλήσεις, εκ των οποίων οι 27 ήταν για αντλήσεις υδάτων και οι 49 για κοπές δέντρων.

Υπενθυμίζεται ότι όπως έχει ανακοινωθεί από την Πολιτική Προστασίας σε κατάσταση ετοιμότητας "RED CODE" λόγω της κακοκαιρίας έχουν τεθεί οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ για σήμερα προβλέπονται:

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, στη Νότια Πελοπόννησο, κατά τόπους στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και σταδιακά από το μεσημέρι στην υπόλοιπη χώρα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5, τοπικά στα δυτικά και τα νότια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς, στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς ενώ στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.