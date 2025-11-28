Κακοκαιρία Adel και η Αθήνα έγινε «Βενετία»: Ποτάμια κεντρικοί δρόμοι - Αυτοσχεδιάζουν οι δήμοι

Έκρυθμη η κατάσταση από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (28/11), με την κακοκαιρία Adel να σαρώνει την ελληνική επικράτεια, χωρίς να αφήνει φυσικά απ' έξω την Αττική.

Πολλές περιοχές αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς η κυκλοφορία πεζών και οδηγών δυσχεραίνεται από τη νεροποντή, που έχει καταστήσει «ποτάμια» κεντρικούς δρόμους και πλατείες.

Στη λεωφόρο Ποσειδώνος η έλλειψη υποδομών αποστράγγισης είναι εμφανής, καθώς η στάθμη του νερού είχε ανέβει σχεδόν μέχρι το γόνατο, με τους κατοίκους να δηλώνουν οργισμένοι για την έλλειψη οργάνωσης.

Κακοκαιρία Adel: Ένα μεγάλο ποτάμι η Αττική

Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης τα οχήματα κυριολεκτικά «βουλιάζουν» μέσα στο προσωρινό «ποτάμι» που έχει δημιουργηθεί στον δρόμο, διατηρώντας πολύ χαμηλές ταχύτητες προς αποφυγή ατυχημάτων, ενώ υφίστανται και κατά διαστήματα χαλάζι.

Ανάλογη εικόνα επικρατούσε στο Πόρτο Χέλι, με τα πιο έντονα φαινόμενα να παρατηρούνται στις περιοχές περί του Σαρωνικού αλλά και στα ημιορεινά, όπως στην περιφερειακή Υμηττού, όπου το χαλάζι έφτασε το μέγεθος καρυδιού.

Κακοκαιρία Adel: Σχεδόν ξεχείλισε ο Κηφισός

Απίστευτο βίντεο που έχει ανεβάσει η σελίδα του Forecast Weather Greece στο Facebook δείχνει πως ο Κηφισός έφτασε σήμερα το πρωί σχεδόν στο ανώτατό του σημείο, λόγω του τεράστιου όγκου νερού που έφερε η κακοκαιρία Adel.

Διαβάστε ακόμα: Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Απολογείται σήμερα η 46χρονη «προικοθήρας» - Τα λάθη που την «έκαψαν»

Το βίντεο δείχνει τα οχήματα τα περνούν από τα δύο ρεύματα και στη μέση ο Κηφισός να έχει γίνει κανονικό ποτάμι για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Αισίως, το φαινόμενο αναμένεται να καταλαγιάσει τις επόμενες ώρες, ενώ αύριο Σάββατο (29/11) η κακοκαιρία θα περιοριστεί στα νησιωτικά της χώρας, οπότε μάλλον δεν θα δούμε υπερχείλιση του Κηφισού.

Κακοκαιρία Adel: Με το αγροτικό τούς πηγαίνουν στο Μοσχάτο

Εικόνες άλλης χώρας βλέπουμε στο Μοσχάτο, όπου ο δήμος, λόγω της πλημμύρας που επικρατεί στους δρόμους, αναγκάστηκε να επιστρατεύσει αγροτικό όχημα για να περνούν οι πολίτες απέναντι στον δρόμο.

Όπως δείχνει ο ΣΚΑΙ, ο δήμος, καθώς ο δρόμος έξω από τον σταθμό του Μοσχάτου έχει πλημμυρίσει, δυσχεραίνοντας πολύ την πρόσβαση, έστειλε από νωρίς το πρωί αγροτικό όχημα με καρότσα, για να μεταφέρει τους κατοίκους σε ομάδες απέναντι.

Σε κάθε γύρο, περίπου πέντε άτομα σκαρφαλώνουν στην καρότσα με τις ομπρέλες τους, και το αγροτικό τους περνά απέναντι, όπου περιμένουν οι υπόλοιποι επιβάτες.