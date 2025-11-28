Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Απολογείται σήμερα η 46χρονη «προικοθήρας» - Τα λάθη που την «έκαψαν»

Απολογείται σήμερα η 46χρονη δολοφόνος της 75χρονης στη Σαλαμίνα, για το έγκλημα έχοντας ήδη ομολογήσει το έγκλημα, ενώ αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η 75χρονη βρέθηκε νεκρή στις 31 Οκτωβρίου μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα. Έφερε βαριές κακώσεις από μπουκάλι στο πρόσωπο και στο κεφάλι, καθώς και μαχαιριές στον λαιμό, τα πλευρά και το κρανίο.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι η 46χρονη ήταν εθισμένη στον τζόγο και είχε χάσει χρήματα που η ηλικιωμένη της είχε εμπιστευθεί, αναφέρει και η ΕΡΤ.

Σαλαμίνα: Τα «καρέ» του εγκλήματος

Η ηλικιωμένη είχε δώσει στο ζευγάρι 10.000 ευρώ «να τα φυλάνε», όμως μεγάλο μέρος του ποσού χάθηκε στον τζόγο. Η 46χρονη, έχοντας δημιουργήσει νέο έλλειμμα, φέρεται να αποφάσισε να στήσει ληστεία για να καλύψει τις απώλειες.

Οι αστυνομικοί κατά την έρευνά του διαπίστωσαν ότι ο δράστης γνώριζε πολύ καλά το σπίτι.

Η 46χρονη πριν το έγκλημα, προκειμένου να μην στοχοποιηθεί η ίδια, και για να δημιουργήσει σκηνικό ληστείας, απενεργοποίησε τις κάμερες και άλλαξε τη φορά τους ώστε να μην καταγραφεί.

Κατά τη διαδρομή προς το σπίτι της πεθεράς της, πλησίασε από την πλευρά του βουνού και πάρκαρε το αυτοκίνητο σε στενό για να μην εντοπιστεί. Στη συνέχεια έσπασε το παράθυρο του σπιτιού και μπήκε κουκουλωμένη στο εσωτερικό του.

Αρχικά απείλησε την ηλικιωμένη ζητώντας τα χρήματα. Όταν πίστεψε πως την αναγνώρισε, τη χτύπησε με μπουκάλι και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε επανειλημμένα, παρά το γεγονός ότι το θύμα αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και δεν μπορούσε να αντιδράσει.

Μετά τη δολοφονία διέφυγε με αυτοκίνητο του πατέρα της, πήγε σπίτι της και πέταξε τα ματωμένα ρούχα της σε κάδο σκουπιδιών.

Σαλαμίνα: Τα λάθη που «έκαψαν» τη 46χρονη

Τρία βασικά λάθη της 46χρονης φαίνεται ότι οδήγησαν στην αποκάλυψη της ταυτότητάς της:

Η κάμερα που απενεργοποίησε: Η 46χρονη έκλεισε την κάμερα αλλά άφησε ανοιχτό το μικρόφωνο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο 35–38 λεπτών που κατέγραψε την πάλη και τις τελευταίες εκκλήσεις της 75χρονης – ακόμη και τη στιγμή που έλεγε το «Πάτερ ημών». Η επιλογή της διαδρομής και του οχήματος: Βιντεοληπτικό υλικό την κατέγραψε να φεύγει ως η μοναδική ύποπτη κίνηση στην περιοχή. Τα ίχνη αίματος στο αυτοκίνητο: Στο όχημα εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος που δεν ανήκαν στην ίδια και αναμένεται η τυπική ταυτοποίηση με το DNA του θύματος.

Από την πλευρά της αστυνομίας επιβεβαιώθηκε ότι ο δράστης είχε «εσωτερική πληροφόρηση», καθώς γνώριζε ποια κάμερα ήταν απενεργοποιημένη, από πού μπορούσε να μπει χωρίς να καταγραφεί και πού φυλάσσονταν τα χρήματα.