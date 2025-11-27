Κακοκαιρία Adel: Κλειστά σχολεία σήμερα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία

Κλειστά θα παραμείνουν, σήμερα Πέμπτη, όλα τα σχολεία στο Δήμο Ξηρομέρου, της Αιτωλοακαρνανίας, λόγω των μετεωρολογικών προβλέψεων για κύμα κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου, Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), καθώς και των βρεφονηπιακών - παιδικών σταθμών.

Παράλληλα, εξαιτίας της κακοκαιρίας, κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές το απόγευμα και το βράδυ της Τετάρτης, καθώς και τις πτώσεις τοιχίων και τις καταπτώσεις πρανών σε πολλά σημεία του Δήμου. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν δυσχερή και ενδεχομένως επικίνδυνη την προσέλευση των μαθητών στις σχολικές μονάδες.

Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση προς τους συμπολίτες μας και τους επισκέπτες του νησιού να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες και να οδηγούν με ιδιαίτερη προσοχή και χαμηλές ταχύτητες, καθώς τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο παραμένουν πολλά και σοβαρά.