Κακοκαιρία Adel: Ποια είναι η πιο επικίνδυνη ημέρα - Πού θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες

Η κακοκαιρία «Adel» αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα τα επόμενα 24ωρα και σε μεγαλύτερο κίνδυνο φέρεται να βρίσκεται το Ιόνιο, η Δυτική Ελλάδα και η Πελοπόννησος.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεόδωρο Κολυδά, θα κορυφωθεί την Πέμπτη (27/11) και την Παρασεκυή (28/11). Ωστόσο, ήδη από σήμερα Τρίτη (27/11) επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, ιδιαίτερα τη δυτική Ελλάδα, όπου εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες που ενισχύονται σταδιακά.

Πρόκειται για ένα πολυσταδιακό κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει και πάλι τις ήδη ευάλωτες και πληγείσες περιοχές της χώρας.

🎯Η κίνηση του βαρομετρικού χαμηλού που έρχεται από την Κεντρική Μεσόγειο και φέρνει την κακοκαιρία #ADEL την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Η κίνηση του βαρομετρικού χαμηλού που έρχεται από την Κεντρική Μεσόγειο και φέρνει την κακοκαιρία #ADEL την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά

Αναλυτικά, η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά αναφέρει ότι σήμερα Τρίτη 25/11 η κακοκαιρία θα χτυπήπσει κυρίως προς το βράδυ στις εξής περιοχές;

Το Βόρειο Ιόνιο (Κέρκυρα και Διαπόντιοι)

(Κέρκυρα και Διαπόντιοι) Την Ήπειρο

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, και τοπικές βροχές σε Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη, Ανατολική και νησιωτική χώαρα και Θράκη.

Σχετικά με τις ισχυρές καταιγίδες που αναμένονται αύριο Τετάρτη (26/11), θα «χτυπήσουν» τις εξής περιοχές:

Την Κέρκυρα , τους Διαπόντιους και τους Παξούς το πρωί και το μεσημέρι

, τους και τους το πρωί και το μεσημέρι Την Λευκάδα , την Κεφαλονιά , τη Ζάκυνθο , την Αιτωλοακαρνανία και τη Δυτική και Νότια Πελοπόνησσο το απόγευμα

, την , τη , την και τη και το απόγευμα Την Ανατολική Μακεδονία το βράδυ

Η Τετάρτη αποτελεί μάλιστα, μεταβατικό στάδιο πριν την κορύφωση της κακοκαιρίας.

⚠️⚠️ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ADEL- ΚΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η κακοκαιρία ADEL βρίσκεται πλέον σε φάση ανάπτυξης και θα κορυφωθεί Πέμπτη 27/11 και Παρασκευή 28/11, όμως ήδη από σήμερα Τρίτη επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, ιδιαίτερα τη δυτική Ελλάδα, όπου εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες που…

Κακοκαιρία ADEL: Η πιο δύκολη μέρα μέσα στην εβδομάδα

Η πρόγνωση Κολυδά αναφέρει ότι η πιο δύκολη μέρα θα είναι η Πέμπτη 27/11.

Ο μετεωρολόγος αναφέρει ότι το σύστημα ADEL θα δώσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, συνοδευόμενες κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, πολύ ισχυρούς ανέμους και σημαντικά ύψη υετου στις ήδη επιβαρυμένες περιοχές.

Οι περιοχές που θα σημειωθούν τα έντονα φαινόμεν είναι οι εξής: Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική και Κεντρική Στερεά, Δυτική και Νότια Πελοπόννησος, Κεντρικ΄γ και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη.

Σε κόκκινο συναγερμό 4 περιφέρειες

Υπενθυμίζεται ότι, ήδη τέσσερις περιφέρειες έχουν τεθεί σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» (RED CODE). Αυτές των Ιονίων Νήσων, της Ηπείρου, της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου και τους δήμους αυτών των Περιφερειών.

Όπως διευκρινίζουν πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αύριο πιθανόν να τεθούν και άλλες περιφέρειες της χώρας σε κατάσταση ετοιμότητας (RED CODE).

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα, έλαωε χώρα έκτακτη συνεδρίαση ενόψει κακοκαιρίας την οποία πραγματοποίησε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας.

Όπως τονίζεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού προκειμένου να πραγματοποιήσουν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.