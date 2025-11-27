Νέος γύρος βροχών εκδηλώνεται αυτή την ώρα στην Αττική, με το κέντρο της πόλης να αντιμετωπίζει μια σφοδρή βροχόπτωση.

Το έντονο καιρικό σύστημα Adel συνεχίζει να επηρεάζει τη χώρα, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, με πιθανές χαλαζοπτώσεις και πολύ δυνατούς ανέμους.

Περιοχές με ισχυρά φαινόμενα αύριο:

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Βροχές και καταιγίδες που θα διατηρηθούν μέχρι το απόγευμα.

Χαλκιδική, Σέρρες, Κιλκίς και Θεσσαλονίκη: Έντονα φαινόμενα έως τις πρώτες απογευματινές ώρες.

Νησιά Ιονίου, Δυτική και Νότια Πελοπόννησος: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως τις πρωινές ώρες.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: Από το μεσημέρι αναμένονται έντονες καταιγίδες.

Δωδεκάνησα: Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τις βραδινές ώρες.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

