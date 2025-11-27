Κακοκαιρία Adel: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου – Σε ετοιμότητα Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, καθώς η κακοκαιρία Adel αναμένεται να πλήττει τη χώρα έως αύριο Παρασκευή (28/11).

Σύμφωνα με την την ΕΡΤ, στην Επιτροπή αναφέρθηκαν τα εξής:

Σήμερα, Πέμπτη, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα, στη Λακωνία, καθώς και στην Κεντρική Μακεδονία (Νομοί Σερρών και Χαλκιδικής), την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Αύριο, Παρασκευή, συνεχίζεται η κακοκαιρία στη χώρα μας, ωστόσο στη δυτική Ελλάδα ο καιρός θα γίνει γρήγορα άστατος. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πολύ ισχυρά στην ανατολική Μακεδονία τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα.

Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα εκδώσει σήμερα κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού προκειμένου να πραγματοποιήσουν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι περιφέρειες και οι δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.