Κακοκαιρία Adel: Tρομακτικές εικόνες από ρέμα που φούσκωσε στην Αμφιλοχία

H κακοκαιρία Adel έδειξε τα δόντια της και στην Αμφιλοχία. Από την έντονη βροχή, σημαντικές ποσότητες νερού κατέβασε το ρέμα Αγγέλω, ενώ μεγάλοι όγκοι νερού κινήθηκαν με ταχύτητα προς τον Αμβρακικό κόλπο.
Η τοπική ιστοσελίδα Agriniopress, μεταδίδει συγκλονιστικές εικόνες. Σε αυτές αποτυπώνονται τα ορμητικά λασπόνερα να κατεβαίνουν από το ρέμα.
Παράλληλα, σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός προκειμένου να παρέμβει αν υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα ή αν χρειαστεί συνδρομή σε κατοίκους και υποδομές. Σε περιοχές όπου ιστορικά έχουν καταγραφεί προβλήματα από υπερχείλιση ρεμάτων, οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της στάθμης των υδάτων.
