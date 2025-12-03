Κακοκαιρία: «Ακραία φαινόμενα στα μπλόκα σας» - Προειδοποίηση Τσατραφύλλια στους αγρότες

Συναγερμός έχει σημάνει σύμφωνα με νέο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών της ΕΜΥ, κατά το οποίο προβλέπεται νέο κύμα κακοκαιρίας σε πολλές περιοχές της χώρας που θα διαρκέσει από την Πέμπτη μέχρι το Σάββατο (06/12).

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, μετά την ανακοίνωση επιδείνωσης του καιρού, προχώρησε σε ανάρτηση προειδοποιώντας τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα της κεντρικής Μακεδονίας και τη Θεσσαλίας για ακραίες καιρικές συνθήκες.

Μάλιστα τόνισε πως πρέπει να δείξουν την απαιτούμενη προσοχή από την Πέμπτη το απόγευμα μέχρι την Παρασκευή το βράδυ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Προς τους αγρότες μας ...

Να σας πω σε όλους τους τόνους ότι η επερχόμενη κακοκαιρία στα μπλόκα σας, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα έχει ακραία χαρακτηριστικά (πολύ ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς , χαλάζι, μπουρίνια). Πρέπει να δείξετε την απαιτούμενη προσοχή κυρίως από την Πέμπτη το απόγευμα μέχρι την Παρασκευή το βράδυ»

Το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Αύριο Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου

στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα)

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

στις Κυκλάδες

στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην κεντρική Μακεδονία

στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα