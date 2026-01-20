Κακοκαιρία: Απανωτά 112 σε Αργολίδα και Κορινθία - Προειδοποίηση για περιορισμό μετακινήσεων

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους της Αργολίδας και της Κορινθίας καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί αύριο μέχρι αργά το απόγευμα . Συγκεκριμένα τα μηνύματα αναφέρουν:
«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
