Κακοκαιρία: «Βούλιαξαν» οχήματα στην Λεωφόρο Ποσειδώνος από τις ισχυρές βροχοπτώσεις

Τεράστια είναι τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η σφοδρή κακοκαιρία που χτυπά μεταξύ άλλων την Αττική, με τις ισχυρές βροχoπτώσεις να μετατρέπουν τους δρόμους του νομού σε ποτάμια.

Αυτή τη στιγμή, όπως μεταδίδει ρεπορτάζ του Orange Press Agency, η Λεωφόρος Ποσειδώνος έχει κατακλυστεί από ακινητοποιημένα οχήματα, λόγω του τεράστιου όγκου νερού, με τις αρμόδιες αρχές να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Νωρίτερα, η ανάβλυση υδάτων από κεντρικό υπόνομο οδήγησε στο κλείσιμο λωρίδας της Λεωφόρου στο ρεύμα ανόδου στη συμβολή με την οδό Κανάρη από τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ.

Πρόκειται για σημείο που παρατηρούνται συχνά πλημμυρικά φαινόμενα, ακόμη κι όταν η βροχόπτωση είναι πιο ήπια. Για την ώρα η υπερχείλιση είναι αισθητά πιο περιορισμένη από προηγούμενες κακοκαιρίες.