Κακοκαιρία Byron: Δύσκολη νύχτα με το 112 να ηχεί στη... μισή Ελλάδα

Μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε κατοίκους της Μαγνησίας, Λάρισας, Σποράδων, Εύβοιας, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Δωδεκανήσων, Κρήτης και Κυκλάδων προειδοποιώντας τους για έντονα καιρικά φαινόμενα και καλώντας τους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Λάρισας και Σποράδων, το 112 προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα το επόμενο 24ωρο, στις Π.Ε Χίου, Σάμου, Ικαρίας και Δωδεκανήσων για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα από αύριο το πρωί μέχρι αύριο βράδυ, ενώ στην Κρήτη, στην Εύβοια και στις Κυκλάδες για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι.

Παράλληλα, προειδοποίηση από το «112» για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα το επόμενο 24ωρο και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα οι κάτοικοι της περιοχής. Συνίσταται στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι προσεκτικοί στους υπόγειους χώρους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών,

Η κακοκαιρία Byron βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μεγάλα ύψη βροχής αναμένεται να δεχθούν τις επόμενες ώρες η Πιερία, η Χαλκιδική, η Ημαθία και η Θεσσαλονίκη στην Κεντρική Μακεδονία.

Σε επιφυλακή είναι ο κρατικός μηχανισμός και η τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ νωρίτερα συνεδρίασε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Παρασκευή, λόγω της κακοκαιρίας, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη, Αικατερίνης Ζωγράφου.

Mετά τους δήμους Κατερίνης και Δίου-Ολύμπου, στην Πιερία, και ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού ανακοίνωσε ότι όλες οι σχολικές μονάδες θα είναι την Παρασκευή κλειστές..

Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δίου Ολύμπου έγινε γνωστό ότι εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης σε συνδυασμό με τις κατολισθήσεις που παρατηρούνται, διαπιστώνεται θολότητα στο νερό της Δημοτικής Ενότητας Λιτοχώρου και προτείνεται η αποφυγή της πόσης του μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης.