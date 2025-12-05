Κακοκαιρία Byron: Δύσκολη νύχτα στο Κερατσίνι – Εγκλωβισμοί οδηγών

Δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους του Κερατσινίου αφού η κακοκαιρία Byron έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην περιοχή.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πολλοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και έχουν μετατραπεί σε ποτάμια εξαιτίας των υδάτων που κατεβαίνουν με ορμή από τους γύρω ορεινούς όγκους.

Αυτή την ώρα τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στη Γρηγορίου Λαμπράκη στην οποία η κυκλοφορία έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα και, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχουν αρκετά ΙΧ αυτοκίνητα, λεωφορεία και νταλίκες που έχουν ακινητοποιηθεί.

Φερτά υλικά, λάσπες και πέτρες μαζί με τις μεγάλες ποσότητες νερού έχουν κάνει απαγορευτική οποιαδήποτε κίνηση όλων των οχημάτων στην κεντρικότερη οδό του Κερατσινίου.

Παράλληλα 90 κλήσεις έχει δεχτεί μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, εκ των οποίων οι 60 αφορούν αντλήσεις υδάτων, οι 17 κοπές δέντρων, ενώ 4 αφορούσαν απομακρύνσεις ατόμων και μεταφορά σε ασφαλή σημεία από αυτοκίνητα που ακινητοποιήθηκαν σε πλημμυρισμένους δρόμους κυρίως στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Οι περισσότερες κλήσεις όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντοπίζονται κυρίως σε νότια προάστια, Δυτική Αττική (Ελευσίνα και Ασπρόπυργο), αλλά και στο δήμο Αθηναίων.