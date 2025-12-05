Κακοκαιρία Byron: Εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Πάνω από 300 κλήσεις έχει δεχθεί η Πυροσβεστική μέχρι και τα ξημερώματα της Παρασκευής, για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας, λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Όπως ανακοίνωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος μέχρι τις 6πμ της Παρακσευής έχουν γίνει:

Στην Περιφέρεια Αττικής , 290 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 90 αντλήσεις υδάτων, 27 κοπές δέντρων και 12 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

, 290 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 90 αντλήσεις υδάτων, 27 κοπές δέντρων και 12 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 41 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 αντλήσεις υδάτων, 8 κοπές δέντρων και 19 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.