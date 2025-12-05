Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λαμία

Η κακοκαιρία Byron πλήττει τις περισσότερες περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμύρες, καταστροφές και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Το 112 ήχησε πριν από λίγο στις περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας, όπου στην ειδοποίηση γίνεται λόγος για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο μήνυμα συνιστάται στους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, δίνοντας προσοχή στους υπόγειους χώρους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Παράλληλα, σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας σε ολόκληρη τη Φθιώτιδα, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή τις επόμενες ώρες.

Πριν από λίγα λεπτά εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, στο οποίο οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις από σήμερα έως και αύριο το πρωί, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα.

Παρά τη συνεχή βροχόπτωση καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα ή ζημιές έως αυτή την ώρα. Ωστόσο, οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Το Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας στη Φθιώτιδα συνεδριάζει συνεχώς τις τελευταίες τρεις ημέρες, αξιολογώντας τα δεδομένα και προετοιμάζοντας σχέδια για άμεση παρέμβαση, εφόσον χρειαστεί.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις και να αποφεύγουν περιοχές που ενδέχεται να παρουσιάσουν πλημμυρικά φαινόμενα.