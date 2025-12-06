Κακοκαιρία Byron: Κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μεγαρέων, Αν. Μάνης, Ευρώτα, Οινόης και Ερυθρών

Με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, οι δήμοι Μεγαρέων, Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, καθώς και οι δημοτικές ενότητες Οινόης και Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας–Ειδυλλίας, τίθενται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Η κήρυξη αφορά την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία «Byron» στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2025, με έντονες βροχοπτώσεις που οδήγησαν σε πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η ισχύς του μέτρου ξεκινά από την ημέρα εκδήλωσης των φαινομένων και παρατείνεται για τρεις μήνες, έως και τις 4 Μαρτίου 2026.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι η Δημοτική Ενότητα Μάνδρας και η Δημοτική Ενότητα Βιλίων βρίσκονται ήδη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω προηγούμενων ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η ισχύς των αποφάσεων για τις δύο περιοχές παραμένει ενεργή μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2026 για τη Μάνδρα και έως τις 28 Ιανουαρίου 2026 για τα Βίλια.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, εφόσον οι προθεσμίες αυτές δεν επαρκούν για την πλήρη αντιμετώπιση των συνεπειών των νέων καταστροφών, ο Δήμος Μάνδρας–Ειδυλλίας έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα παράτασης της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.