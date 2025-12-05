Κακοκαιρία Byron: Το νερό που έπνιξε τη Μάνδρα το 2017, δέχθηκε η Δυτική Αττική τις τελευταίες ώρες

Η Δυτική Αττική βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τη Μάνδρα να θυμίζει για λίγες ώρες τον εφιάλτη του 2017, όταν 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις φονικές πλημμύρες.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Νικολέτα Ζιακοπούλου, στη Βλυχάδα έπεσαν 260 τόνοι νερού ανά στρέμμα μέσα σε λίγες ώρες – ποσότητα αντίστοιχη με εκείνη που είχε πλήξει τη Μάνδρα πριν από οκτώ χρόνια.

«Το 112 έσωσε ζωές»

Η Ζιακοπούλου τόνισε ότι η έγκαιρη ενημέρωση μέσω του 112 και των έκτακτων δελτίων ήταν καθοριστική: «Όταν βλέπουμε αυτά τα νούμερα, είναι σαφές ότι η επικοινωνία έσωσε ζωές».

Διαβάστε ακόμα: Αυτοψία Χαρδαλιά στον Κηφισό λόγω Byron: «Φτάσαμε στα όρια, αλλά αποφύγαμε τα χειρότερα»

Παράλληλα, προειδοποίησε για συνέχιση των έντονων φαινομένων σε Θεσσαλία, Μακεδονία, Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, καθώς και στα Δωδεκάνησα, μέχρι το πρωί του Σαββάτου. Από το μεσημέρι αναμένεται αποκλιμάκωση και βελτίωση του καιρού.

Καταστροφές και κυκλοφοριακές απαγορεύσεις

Η υπερχείλιση του ρέματος στην Αγία Αικατερίνη προκάλεσε σοβαρές ζημιές: παράδρομος της κεντρικής οδού κόπηκε στα δύο, ενώ τμήμα του οδοστρώματος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Η Πολιτική Προστασία διέκοψε την κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας, ενώ δύο κατοικίες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

«Ευτυχώς χωρίς θύματα»

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μάνδρας-Ειδυλλίας, Γιώργος Γιαλιάς, δήλωσε στο Orange Press Agency ότι η περιοχή ήταν καλύτερα προετοιμασμένη σε σχέση με το παρελθόν: «Ήταν σφοδρό το ξέσπασμα της κακοκαιρίας, ευτυχώς δεν είχαμε θύματα».

Ωστόσο, κάτοικοι καταγγέλλουν ελλιπείς υποδομές και έργα που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, αφήνοντας την πόλη εκτεθειμένη.

Η κακοκαιρία προκάλεσε και βλάβη σε αγωγό ύδρευσης, ανοίγοντας τρύπα σε κεντρικό δρόμο. Ο δήμος ανακοίνωσε έκτακτη διακοπή νερού από τις 11:30 το πρωί της Παρασκευής, με επίκεντρο την κεντρική αγορά.

Διαβάστε ακόμα: Κακοκαιρία Byron: Η πορεία τις επόμενες ώρες - Συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση, ενώ ζητήθηκε από τους πολίτες να λάβουν μέτρα για τις βασικές ανάγκες τους.

Μνήμες του 2017

Οι κάτοικοι έζησαν ξανά στιγμές αγωνίας. Στη συμβολή των οδών Αγίας Αικατερίνης και Στρατηγού Νικολάου Ρόκα σχηματίστηκαν ορμητικοί χείμαρροι, πλημμυρίζοντας σπίτια και καταστήματα.

Αν και τα φαινόμενα υποχώρησαν μετά τις 9 το πρωί, η λάσπη κάλυψε ξανά περιουσίες, ξυπνώντας μνήμες της τραγωδίας του 2017.