Μενού

Κακοκαιρία Byron: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Καστελόριζο

Το Καστελόριζο κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά το πέρας της κακοκαιρίας Byron, που έπληξε την περιοχή.

Reader symbol
Newsroom
Καστελόριζο
Καστελόριζο | INTIME
  • Α-
  • Α+

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τίθεται το Καστελόριζο μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, ενόψει της κακοκαιρίας Byron έπληξε την περιοχή.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι η κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κρίθηκε ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των προβλημάτων που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 5ης και 6ης Δεκεμβρίου.

Η ισχύς του μέτρου ξεκινά και θα εφαρμοστεί για τρεις μήνες.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ