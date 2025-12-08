Κακοκαιρία Byron: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Καστελόριζο

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τίθεται το Καστελόριζο μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, ενόψει της κακοκαιρίας Byron έπληξε την περιοχή.
Στην απόφαση αναφέρεται ότι η κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κρίθηκε ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των προβλημάτων που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 5ης και 6ης Δεκεμβρίου.
Η ισχύς του μέτρου ξεκινά και θα εφαρμοστεί για τρεις μήνες.
