Κακοκαιρία Byron: Σε κατάσταση συναγερμού οι αρχές στη Λακωνία

Σε πλήρη ετοιμότητα θα παραμείνουν καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας, Πολιτική Προστασία, Περιφέρεια και Δήμοι στην Λακωνία, για να αντιμετωπίσουν τυχόν νέα προβλήματα που μπορεί να προκληθούν από ενδεχόμενα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Παράλληλα, οι τεχνικές υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης, αλλά και μηχανήματα ιδιωτών επιχειρούσαν συνεχώς στις περιοχές που έχουν καταγραφεί πλημμυρικά φαινόμενα και καταπτώσεις, ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα από την κακοκαιρία.

Όπως είπε, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης, «το εθνικό οδικό δίκτυο είναι ανοικτό, ενώ ένα μεγάλο μέρος του επαρχιακού οδικού δικτύου έχει ήδη καθαρισθεί, αλλά καταγράφονται ακόμη προβλήματα από καταπτώσεις και συσσώρευση υδάτων».

Επίσης, όπως πρόσθεσε, «σε δρόμους του Δήμου Ευρώτα υπάρχουν ακόμη νερά, αλλά αύριο εκτιμώ ότι θα ολοκληρωθούν οι εργασίες καθαρισμού».

Παράλληλα, ο αντιπεριφερειάρχης ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «από αύριο Παρασκευή αναμένεται να ξεκινήσει η αναλυτική καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας, σε σπίτια, καταστήματα, αγροτικές καλλιέργειες και εξοπλισμό».