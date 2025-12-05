Η κακοκαιρία Byron έχει πλήξει τη χώρα με πλημμυρικά φαινόμενα να σημειώνονται σε αρκετά περιοχές, καθώς έπεσαν μεγάλα ποσοστά βροχής.
Μάλιστα, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, μέχρι και τις 07:00 σημειώθηκε στη Βλυχάδα Αττικής με 131 mm και στον Αυλώνα Αττικής με 108 mm.
Σημειώνεται ότι στη Βλυχάδα Αττικής από χθες το απόγευμα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, έως το σήμερα το πρωί, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, έχουν καταγραφεί συνολικά 245 mm βροχής.
