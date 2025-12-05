Μενού

Κακοκαιρία Byron: Σε ποια περιοχή της Αττικής έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής - 245 χιλιοστά μέσα σε λίγες ώρες

Σε αυτή την περιοχή στην Αττική καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ποσοστά βροχής από εχθές το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί.

Reader symbol
Newsroom
κακοακιρία
Κακοκαιρία Byron στην Αττική | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Η κακοκαιρία Byron έχει πλήξει τη χώρα με πλημμυρικά φαινόμενα να σημειώνονται σε αρκετά περιοχές, καθώς έπεσαν μεγάλα ποσοστά βροχής. 

Μάλιστα, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, μέχρι και τις 07:00 σημειώθηκε στη Βλυχάδα Αττικής με 131 mm και στον Αυλώνα Αττικής με 108 mm.

Σημειώνεται ότι στη Βλυχάδα Αττικής από χθες το απόγευμα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, έως το σήμερα το πρωί, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, έχουν καταγραφεί συνολικά 245 mm βροχής.

ποσοστά βροχής
Ποσοστά βροχής - χάρτης | meteo.gr


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ