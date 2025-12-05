Κακοκαιρία Byron: Συνεχίζεται το «σφυροκόπημα» στην Αττική - 112 στα Μέγαρα, πλημμύρες στη Μάνδρα

Παραμένουν έντονα τα καιρικά φαινόμενα στην Αττική καθώς η κακοκαιρία Byron «δείχνει τα δόντια της» στο Λεκανοπέδιο, με επαναλαμβανόμενες ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες έχουν προκαλέσει πλημμύρες σε υπόγεια, αδιάβατους δρόμους που έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και πτώσεις δέντρων.

Μήνυμα του 112 έφτασε στα κινητά των πολιτών στα Μέγαρα λίγο μετά τις 4:10 το πρωί και έγραφε:

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων, μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Παράλληλα, εξαιτίας της συνεχούς και έντονης βροχόπτωσης φούσκωσε το ποτάμι στη Μάνδρα με αποτέλεσμα οι δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια και να υπάρχει πλέον σοβαρότατος κίνδυνος να προκληθούν μεγάλες καταστροφές.

Πολλές περιοχές της χώρας θα συνεχίζουν να βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό» και σήμερα Παρασκευή, όπως τόνισε ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος στο ΕΡΤnews και θα δεχθούν μεγάλα ύψη βροχής.

Η κακοκαιρία Byron θα πλήξει περιοχές της Πιερίας, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Αττικής, ανατολικής και νότιας Πελοποννήσου, ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσων.

Στην Αττική οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν, κατά διαστήματα, όλο το βράδυ μέχρι περίπου το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ήδη σε πολλούς σταθμούς της Αττικής έχουν καταγραφεί 50 χιλιοστά βροχής ενώ στη Λακωνία έχουν πέσει πάνω από 100 χιλιοστά νερού και αναμένεται πολύ ακόμα.

Μεγάλες ποσότητες νερού αναμένεται να δεχθούν έως το Σάββατο το πρωί, περιοχές της Πιερίας, της Ανατολικής Θεσσαλίας, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.