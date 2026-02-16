Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής από Θεσσαλονίκη μέχρι Κέρκυρα - Κατολισθήσεις και καθιζήσεις

Το πέρασμα της κακοκαιρίας άφησε πίσω σημαντικές καταστροφές στο οδικό δίκτυο πολλών περιοχών της επικράτειας, από τα Τζουμέρκα μέχρι τη Σαμοθράκη και από την Κέρκυρα ως την Χίο, καθιστώντας τους δρόμους απροσπέλαστους εξαιτίας των κατολισθήσεων και της υποχώρησης εδάφους.

Εκτός από το οδικό δίκτυο, η κακοκαιρία έπληξε και επιχειρήσεις που πλημμύρισαν από θαλασσινό νερό.

Τα τεράστια προβλήματα δεν αφορούσαν μόνο τη δυτική Ελλάδα, καθώς πρωτοφανείς είναι οι εικόνες και στα βόρεια της χώρας.

Σπάνιος συνδυασμός ισχυρότατων νοτιάδων και παλίρροιας «ανέβασαν» τη θάλασσα σε όλο τον παραλιακό δρόμο της Θεσσαλονίκης από το Μέγαρο Μουσικής ως την Καλαμαριά.

Εργαζόμενοι και καταστηματάρχες επιχειρούσαν μέχρι το πρωί να διώξουν το θαλασσινό νερό που έφτανε στα 40 εκατοστά.

Ιδιοκτήτες δεκάδων αυτοκινήτων που είχαν σταθμεύσει στην παραλία της Καλαμαριάς, τα βρήκαν σχεδόν μέσα στη θάλασσα. Στις Συκιές μία πλαγιά δίπλα σε πολυκατοικία υποχώρησε, θέτοντας σε κίνδυνο το κτήριο.

Στην οδό Θουκυδίδου, ο ακάλυπτος χώρος κοντά σε βράχο που συνορεύει με την πολυκατοικία κατέρρευσε, κι όπως λένε κάτοικοι από το 2015.

Χωρίς καν να βρέξει η θάλασσα φούσκωσε 70 εκατοστά και η εικόνα στην Κατερίνη, ακόμη και 200 μέτρα μακριά από την ακτή είναι βότσαλα και άμμος μέσα σε ισόγεια, κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της Πιερίας, όπου τα σχολεία είναι κλειστά.

Σαμοθράκη: Διακοπές ρεύματος και πτώσεις δέντρων

Στα εξήντα μέτρα έφτασε το κύμα στη στεριά και στη Σαμοθράκη, όπου οι θυελλώδεις νοτιάδες έριξαν κολώνες και δέντρα, με αποτέλεσμα διακοπές ηλεκτροδότησης.

Στην Κέρκυρα, τα προβλήματα διογκώνονται με τις βροχοπτώσεις να συνιστούν το χειρότερο ρεκόρ σε μισό αιώνα, καθώς συνεχίζονται για 20 ημέρες και ίσως οι 2.300 τόνοι βροχής ανά στρέμμα να συνιστούν ρεκόρ μισού αιώνα.

Αρκαδία: Δέκα χωριά αποκομμένα

Τεράστιες καταστροφές, αναφέρουν οι αρχές της Πελοποννήσου στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Η δύναμη του νερού αποτυπώνεται στο γεφύρι που κατέρρευσε κόβοντας στα δύο τον δρόμο και αφήνοντας χωρίς πρόσβαση δέκα χωριά. Οι καταστροφές αποτιμώνται και στο δίκτυο ύδρευσης.

Λέσβος: Από τα 11 στα 9 Μποφόρ

Τρομακτικές εικόνες σημειώθηκαν και στην Λέσβο, καθώς νέα καθίζηση προκλήθηκε στον παραλιακό δρόμο στην Σκάλα Ερεσού που δέχτηκε νοτιάδες ισχύος 11 Μποφόρ πριν από λίγες ώρες.

Κλειστός παραμένει ο δρόμος της Προκυμαίας στο λιμάνι της Χίου, σε σημείο που υποχώρησε το οδόστρωμα από την ορμή των κυμάτων. Κοντά στο σημείο που είναι η καθίζηση βρίσκεται ο παλιός αγωγός ομβρίων, που ενισχύεται με τσιμέντο.

Στη Λήμνο υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα.

Τζουμέρκα: Συσκέψεις για την καθίζηση

Στην επαρχιακή οδό Πραμάντων – Ιωαννίνων, κοντά στα Τζουμέρκα, ο δρόμος έχει κυριολεκτικά «κοπεί στα δύο» ενώ οδηγός αυτοκινήτου, που διερχόταν τη στιγμή της καθίζησης σώθηκε από τύχη.

Σε εξέλιξη είναι σύσκεψη με Γωολόγους και Μηχανικούς, όπως είπε στο ΕΡΤnews o δημαρχος Χρήστος Χασιάκος. «Από τις αρχές Νοεμβρίου οι συνεχείς βροχοπτώσεις που δημιούργησαν πολλές ζημιές και βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», υπενθύμισε ο δήμαρχος.

Κατάκολο: Εκκενώθηκαν δέκα σπίτια

Ειδική ομάδα εναεριτών-αλπινιστών προσέδεσαν με συρματόσχοινα βράχο 40 τόνων που αποκολλήθηκε από το βουνό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Ο πρόεδρος της κοινότητας, Φραγκίσκος Κολοσάκας τόνισε ότι εκκενώθηκαν δέκα σπίτια ενώ επί τόπου βρίσκεται συνεργείο από την Αθήνα.