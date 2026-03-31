Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας ανάρτησε στο Facebook αναλυτικό χάρτη για την έντονη κακοκαιρία Erminio, όπου αποτυπώνονται οι περιοχές που θα μπουν σε καθεστώς «Red Code» την Τετάρτη (1/4) και την Πέμπτη (2/4).

Όπως ανέφερε, οι περιοχές που θα βρίσκονται σε αυξημένη επικινδυνότητα είναι:

Την Τετάρτη (1/4)

Χαλκιδική - Πιερία - Ημαθία

Θεσσαλία

Σποράδες

Κεντρικό Ιόνιο

Αττική

Βοιωτία

Εύβοια

Φθιώτιδα

Ανατολική/Νότια Πελοπόννησος

Δωδεκάνησα

Την Πέμπτη (2/4)

Χαλκιδική

Σέρρες - Δράμα

Θεσσαλία

Χανιά - Νότια Κρήτη

Δυτική/Νότια Πελοπόννησος

Δωδεκάνησα

Κακοκαιρία Erminio: Το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

Καιρικό σύστημα στην κεντρική Μεσόγειο, με την ονομασία ERMINIO προβλέπεται να επηρεάσει την Τετάρτη 01-04-26 και την Πέμπτη 02-04-26 τις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες και πιθανώς με τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Την Τετάρτη στην ανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν την Τετάρτη στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Την Τετάρτη (01-04-26)

β . Στην ανατολική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

δ . Στην Πιερία από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ . Στις βόρειες Κυκλάδες από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η . Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση). θ. Στην ανατολική Κρήτη τις απογευματινές - βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Την Πέμπτη (02-04-26)

β . Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ . Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

στ. Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).