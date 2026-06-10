Κακοκαιρία εξπρές βάζει φρένο στο καλοκαίρι: Πού θα έχουμε χαλάζι και καταιγίδες - Τι θα γίνει στην Αττική

Το καλοκαιρινό σκηνικό των τελευταίων ημερών δίνει προσωρινά τη θέση του σε ένα κλασικό επεισόδιο θερινής αστάθειας. Από την Παρασκευή (12/6), ψυχρότερες αέριες μάζες από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη θα κινηθούν προς τα Βαλκάνια, επηρεάζοντας και τη χώρα μας.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, δεν πρόκειται για μια γενικευμένη ή οργανωμένη κακοκαιρία, αλλά για μια έντονη μεταβολή του καιρού. Η συνάντηση του ψυχρού αέρα στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας με τη ζεστή επιφάνεια του εδάφους θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για τοπικές μπόρες και ισχυρές καταιγίδες.

Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «στόχαστρο»

Τα φαινόμενα δεν θα έχουν την ίδια ένταση σε όλη την επικράτεια. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από τις βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες είναι:

Η Μακεδονία και η Θράκη

Η Ήπειρος και η Θεσσαλία

Η Στερεά Ελλάδα

Τα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου

Λόγω του χαρακτήρα της θερινής αστάθειας, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στην αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, τις πιθανές χαλαζοπτώσεις, αλλά και τις ξαφνικές, δυνατές ριπές ανέμου που συνοδεύουν τις καταιγίδες.

Πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων

Η αλλαγή του καιρού θα φέρει και την πολυπόθητη ανάσα δροσιάς. Η υποχώρηση των θερμών αερίων μαζών θα γίνει αρχικά αισθητή στα βόρεια και κεντρικά τμήματα της χώρας, ενώ το Σάββατο η πτώση της θερμοκρασίας θα γενικευτεί, κυρίως στα ηπειρωτικά.

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Παράλληλα, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, γεγονός που θα συμβάλει καθοριστικά στο να βελτιωθεί η αίσθηση της ζέστης στην ατμόσφαιρα.

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

Πέμπτη (11/6)

Ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία τα φαινόμενα θα επιμείνουν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Άνεμοι: Δυτικοί 3-4 μποφόρ στο Ιόνιο, βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Θερμοκρασία: Μικρή άνοδος. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 29-32°C και τοπικά στα ανατολικά τους 33-35°C.

Παρασκευή (12/6)

Η ημέρα θα ξεκινήσει με συννεφιά, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Από το απόγευμα ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Στα νότια δυτικοί 3-5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυόμενοι σταδιακά στα πελάγη στα 6 και τοπικά στα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια, με το θερμόμετρο να δείχνει στις περισσότερες περιοχές τους 28-29°C και στα ανατολικά ηπειρωτικά έως τους 30-32°C.