«Τρελάθηκε» ο καιρός: Καλοκαιρινό μπουρίνι μετέτρεψε τα Γιάννενα και την Καστοριά σε χειμερινό θέρετρο

Σφοδρό καλοκαιρινό μπουρίνι έπληξε τα Ιωάννινα και την Καστοριά, φέρνοντας έντονη χαλαζόπτωση, ισχυρούς ανέμους και εικόνες έντονης κακοκαιρίας που θύμισαν περισσότερο φθινόπωρο παρά καλοκαίρι.

Στα Ιωάννινα, η καταιγίδα διήρκεσε περίπου μία ώρα, ξεκινώντας γύρω στις 16:00 και υποχωρώντας μετά τις 17:00. Το χαλάζι και η ραγδαία βροχή προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους γύρω από την πόλη, οι οποίοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ενώ καταγράφηκαν σημαντικές ζημιές σε οπωροφόρα δέντρα και καλλιέργειες.

Προβλήματα σημειώθηκαν και στο οδικό δίκτυο, με φωτεινούς σηματοδότες να τίθενται εκτός λειτουργίας λόγω βραχυκυκλωμάτων. Στη διασταύρωση της Πεδινής σημειώθηκε σύγκρουση τριών οχημάτων, με ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές.

Αντίστοιχη εικόνα κακοκαιρίας καταγράφηκε και στην Καστοριά, όπου έντονη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση δημιούργησαν προβλήματα και ζημιές σε καλλιέργειες, ενισχύοντας το αίσθημα μιας «ξαφνικής» φθινοπωρινής εισβολής μέσα στο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές της δυτικής Ελλάδας.