Κακοκαιρία εξπρές την Παρασκευή: Χαλάζι, κεραυνοί και μπουρίνια - Πότε θα επηρεαστεί η Αττική

Το παρατεταμένο κύμα ζέστης που έπληξε τη χώρα αφήνει πίσω του ιστορικά ρεκόρ και ακραίες συνθήκες, ωστόσο το σκηνικό του καιρού ετοιμάζεται να αλλάξει ραγδαία. Η μετάβαση από τον καύσωνα στην κακοκαιρία αναμένεται βίαιη, φέρνοντας «ανάσα» δροσιάς αλλά και έντονα καιρικά φαινόμενα που απαιτούν αυξημένη προσοχή.

Η κορύφωση του καύσωνα και τα ρεκόρ

Ο υδράργυρος χτύπησε «κόκκινο», με την υψηλότερη θερμοκρασία για το 2026 να καταγράφεται στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας στους 43,5°C. Οι συνθήκες υπήρξαν εξαιρετικά δυσχερείς σε όλη την επικράτεια:

Στη Σπάρτη το θερμόμετρο έφτασε τους 42°C.

Η Αττική κατέγραψε ρεκόρ ημέρας, με τον Αυλώνα να ξεπερνά τους 41°C.

Στη Δυτική Ελλάδα, λόγω της υψηλής υγρασίας, η αισθητή θερμοκρασία (heat index) εκτοξεύτηκε στους 47-48°C, δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Ο μηχανισμός της κακοκαιρίας: Γιατί έρχονται μπουρίνια

Η απότομη εισβολή ψυχρότερων αερίων μαζών σε περιοχές που έχουν κυριολεκτικά «πυρωθεί» από τον παρατεταμένο καύσωνα, δημιουργεί τεράστια θερμοδυναμική αστάθεια στην ατμόσφαιρα. Αυτή η σφοδρή σύγκρουση θερμού και ψυχρού αέρα είναι η αιτία που γεννά τα έντονα μπουρίνια, τις ισχυρές καταιγίδες και τους κεραυνούς που αναμένονται τα επόμενα 24ωρα.

Από τα 40άρια στην «ανάσα» δροσιάς

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, βρισκόμαστε προ των πυλών μιας «μίνι ανάπαυλας δροσιάς». Ενδεικτικά, η Αττική θα πέσει από τους 41°C στους 32°C, ενώ η Λάρισα από τους 40°C στους 31°C.

Ωστόσο, η Παρασκευή θα είναι μια ημέρα έντονης κακοκαιρίας. Αναμένονται:

Ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

Ξαφνικοί, θυελλώδεις άνεμοι (μπουρίνια).

Έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Τα φαινόμενα θα πλήξουν σχεδόν όλη τη χώρα, αλλά η μεγαλύτερη ένταση θα εντοπιστεί σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Η Αττική ενδέχεται να επηρεαστεί από το δεύτερο μισό της ημέρας. Εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή σε λουόμενους, μικρά σκάφη και όσους ταξιδεύουν, καθώς τα καλοκαιρινά μπουρίνια είναι απρόβλεπτα και επικίνδυνα.

Το Σάββατο, η θερμοκρασία θα κάνει «βουτιά». Περιοχές όπως ο Βόλος και η Αττική δεν θα ξεπεράσουν τους 30°C. Η υγρασία θα υποχωρήσει αισθητά και η αφρικανική σκόνη θα απομακρυνθεί, καθαρίζοντας την ατμόσφαιρα.

Τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν σταδιακά προς το Αιγαίο, ενώ από την Κυριακή ο καιρός επιστρέφει σε ένα φυσιολογικό καλοκαιρινό μοτίβο, με ισχυρούς βοριάδες και ευχάριστες θερμοκρασίες.