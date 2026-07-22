Καύσωνας: Πού ξεπέρασε σήμερα τους 43 βαθμούς - Οι πόλεις της Ελλάδας που «έβρασαν»

Ιδιαίτερα έντονες συνθήκες καύσωνα επικράτησαν στη χώρα την Τετάρτη 22 Ιουλίου, ιδιαίτερα στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας καθώς και στην Κρήτη, με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να ξεπερνούν τοπικά τους 43°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου έφτασε τους 43.5 βαθμούς Κελσίου.

Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 18:10 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες της ημέρας

Λευκοχώρι Φθιώτιδας - 43.5 °C

Σπάρτη - 42 °C

Κάμπος Αμφίκλειας - 41.4 °C

Μυστράς Λακωνίας - 41.3 °C

Ψαχνά Ευβοίας - 41.3 °C

Αιγιές Γυθείου - 41.1 °C

Αλικιανός Χανίων - 41.1 °C

Λιβαδειά - 41.1°C

Οι περιοχές με τη μέγιστη θερμοκρασία ημέρας | meteo.gr

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Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς (περίπου το 5% του συνόλου) και τους 37οC σε 138 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 23% του συνόλου).

