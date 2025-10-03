Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας που «χτυπά» σχεδόν όλη τη χώρα. Οι βροχές και οι καταιγίδες μπορεί να σταμάτησαν στην Αττική αλλά αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές της Μακεδονίας.

Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, αλλά και σε κατοίκους των Σερρών και της Λήμνου, προειδοποιώντας τους για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Νήσο #Λήμνο από τις βραδινές ώρες της 02/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 03/10/2025.



‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) October 2, 2025

Το 112 καλεί τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις Π.Ε. #Θεσσαλονίκης #Χαλκιδικής και #Σερρών από τις βραδινές ώρες της 02/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 03/10/2025.



‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) October 2, 2025

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Παρασκευή:

Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή #Ανατολικής_Μακεδονίας & #Θράκης από τις βραδινές ώρες της 02/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 03/10/2025.



‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) October 2, 2025