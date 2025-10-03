Μενού

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σέρρες και Λήμνο

Ήχησε το 112 για έντονα φαινόμενα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σέρρες, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λήμνο.

Επιδεινωμένος καιρός
Στιγμιότυπο από καταιγίδα | Intime
Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας που «χτυπά» σχεδόν όλη τη χώρα. Οι βροχές και οι καταιγίδες μπορεί να σταμάτησαν στην Αττική αλλά αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές της Μακεδονίας.

Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη,  Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, αλλά και σε κατοίκους των Σερρών και της Λήμνου, προειδοποιώντας τους για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Το 112 καλεί τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Παρασκευή: 

  1. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα
  2. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
  3. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.
 

ΕΛΛΑΔΑ