Η κακοκαιρία που πλήττει από το πρωί την Αττική έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Οι έντονες βροχοπτώσεις δυσκολεύουν την οδήγηση και έχουν φέρει μεγάλες καθυστερήσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να χρειάζονται υπομονή.
Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Πειραιά και στην έξοδο για Λαμία, ενώ αντίστοιχες καθυστερήσεις καταγράφονται από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Μαραθώνος, αλλά και από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.
Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη, με την κίνηση να επιβαρύνεται κατά 15 με 20 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης, ενώ σε άλλο σημείο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, οι καθυστερήσεις κυμαίνονται στα 10 με 15 λεπτά.
Η εικόνα στους δρόμους είναι αποκαρδιωτική, με μποτιλιαρίσματα να σχηματίζονται σε πολλά σημεία και τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Οι αρχές συνιστούν προσοχή, τήρηση αποστάσεων και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, καθώς η ορατότητα είναι περιορισμένη και τα φαινόμενα συνεχίζονται.
Δείτε τον χάρτη
Κακοκαιρία «Barbara» σε εξέλιξη
Η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι οι καταιγίδες θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές του Λεκανοπεδίου, με την ένταση των φαινομένων να αναμένεται να υποχωρήσει από την Πέμπτη. Μέχρι τότε, η «Barbara» δείχνει τα δόντια της, φέρνοντας ισχυρές βροχές και ταλαιπωρία στους δρόμους της Αττικής.
