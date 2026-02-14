Μενού

Κακοκαιρία: Κατέρρευσε ολόκληρος τοίχος σπιτιού στη Μεσσήνη από τις έντονες βροχοπτώσεις

Εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας στην Πελοπόννησο, τοίχος σπιτιού στη Μεσσήνη, κατέρρευσε μετά τη βροχή.

Reader symbol
Newsroom
μεσσήνη
Κατάρρευση τοίχου σε σπίτι στη Μεσσήνη εξαιτίας της κακοκαιρίας | ERT@GLOMEX
  • Α-
  • Α+

Απίστευτες εικόνες έρχονται από την κακοκαιρία στη Μεσσήνη, στην Πελοπόννησο και ντοκουμέντο δείχνει τοίχο σπιτιού να έχει καταρρεύσει. 

Πρόκειται για σπίτι που κατοικείται στην οδό Παπαφλέσσα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το συμβάν έγινε στις 5 το απόγευμα της Παρασκευής ύστερα από μια μέρα συνεχιζόμενης βροχόπτωσης στην περιοχή. 

Ευτυχώς την ώρα του προβλήματος, δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα και δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός. 

Ειδοποιήθηκαν άμεσα Αστυνομία, Πυροσβεστική και Δήμος Μεσσήνης και πλέον έχει αποκλειστεί η περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία απομάκρυνσης των μπάζων, αλλά και για να αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες για την άρση επικινδυνότητας στο σημείο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ