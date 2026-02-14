Κακοκαιρία: Κατέρρευσε ολόκληρος τοίχος σπιτιού στη Μεσσήνη από τις έντονες βροχοπτώσεις

Απίστευτες εικόνες έρχονται από την κακοκαιρία στη Μεσσήνη, στην Πελοπόννησο και ντοκουμέντο δείχνει τοίχο σπιτιού να έχει καταρρεύσει.

Πρόκειται για σπίτι που κατοικείται στην οδό Παπαφλέσσα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το συμβάν έγινε στις 5 το απόγευμα της Παρασκευής ύστερα από μια μέρα συνεχιζόμενης βροχόπτωσης στην περιοχή.

Ευτυχώς την ώρα του προβλήματος, δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα και δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός.

Ειδοποιήθηκαν άμεσα Αστυνομία, Πυροσβεστική και Δήμος Μεσσήνης και πλέον έχει αποκλειστεί η περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία απομάκρυνσης των μπάζων, αλλά και για να αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες για την άρση επικινδυνότητας στο σημείο.