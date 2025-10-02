Κακοκαιρία: Κλείστα τα σχολεία στη Ρόδο την Παρασκεύη

Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία στη Ρόδο την Παρασκεύη 3 Οκτωβρίου, μετά από προειδοποίηση της ΕΜΥ για ακραία καιρικά φαινόμενα στα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου της Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων προκειμένου να παραμείνουν ασφαλείς οι μαθητές από την κακοκαιρία.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ρόδου για κλειστά σχολεία:

«Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, αύριο Παρασκευή 3 Οκτωβρίου δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στο νησί.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν του Έκτακτου Δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, το οποίο προβλέπει έντονη επιδείνωση του καιρού στα Δωδεκάνησα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.



Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι η κορύφωση των καιρικών φαινομένων συμπίπτει με τις ώρες μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών προς τα σχολεία.

Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η προληπτική απόφαση αναστολής λειτουργίας, με προτεραιότητα την ασφάλεια όλων.»