Κακοκαιρία: Κλείστα τα σχολεία στη Ρόδο την Παρασκεύη

Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία στη Ρόδο την Παρασκεύη 3 Οκτωβρίου, μετά από προειδοποίηση της ΕΜΥ για ακραία καιρικά φαινόμενα στα Δωδεκάνησα.
Σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου της Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων προκειμένου να παραμείνουν ασφαλείς οι μαθητές από την κακοκαιρία.
Η ανακοίνωση του Δήμου Ρόδου για κλειστά σχολεία:
«Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, αύριο Παρασκευή 3 Οκτωβρίου δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στο νησί.
Η απόφαση ελήφθη κατόπιν του Έκτακτου Δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, το οποίο προβλέπει έντονη επιδείνωση του καιρού στα Δωδεκάνησα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.
Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι η κορύφωση των καιρικών φαινομένων συμπίπτει με τις ώρες μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών προς τα σχολεία.
Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η προληπτική απόφαση αναστολής λειτουργίας, με προτεραιότητα την ασφάλεια όλων.»
- Το σκάνδαλο που καίει την Κοβέσι, η συμφωνία του Τάκη με τα σούπερ μάρκετ και ο Τσίπρας στη Σορβόνη
- Τουρίστριες αγανακτούν στο TikTok για τους Έλληνες: «Είναι φυσιολογικό εδώ να μάς κοιτάτε επίμονα;»
- Γιάννης Μπέζος: «Αυτά είναι κονσομασιόν, αμερικανιές της πλάκας, η κακή εκδοχή της σόουμπιζ»
- Στα 2,5 εκατ. ευρώ πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου στην Άνοιξη: Τι λέει η κόρη του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.