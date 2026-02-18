Κακοκαιρία: «Κόκκινος συναγερμός» στο Έβρο λόγω των πλημμυρών - Υπερχείλισε το ποτάμι

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», σε ετοιμότητα για την κακοκαιρία, ετέθη από σήμερα έως και τη Δευτέρα η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, καθώς και της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, «η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης ”Red Code” από σήμερα Τετάρτη 18.02.2026 έως και τη Δευτέρα 23.02.2026 την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου».

Διαβάστε ακόμα: Καβάλα: Θα γίνει εκταφή 150 σορών - Δεν έγινε η αποσύνθεσή τους λόγω κορονοϊού

Στο πλαίσιο αυτό, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος και η Περιφέρεια καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Κακοκαιρία: «Χειρόφρενο» και στα τρένα λόγω πλημμυρών

Διακόπτεται μέχρι νεωτέρας, λόγω πλημμυρικών φαινομένων στον ποταμό Έβρο, η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ των σιδηροδρομικών σταθμών των Λαγυνών και του Ορμενίου, με εντολή του διαχειριστή της υποδομής, ΟΣΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, κατόπιν τούτου, τα δρομολόγια 1682 (Αλεξανδρούπολη - Ορεστιάδα) και 1683 (Ορεστιάδα - Αλεξανδρούπολη) καταργούνται και υποκαθίστανται από λεωφορεία με όλες τις ενδιάμεσες σταθμεύσεις, εκτός της στάσης Πύθιο.

Επιπλέον, τα δρομολόγια 1680 (Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο) και 1681 (Ορμένιο - Αλεξανδρούπολη) καταργούνται και υποκαθίστανται από λεωφορεία, χωρίς ενδιάμεσες σταθμεύσεις σε Σάκο, Καβύλη, Μαράσια, Δίλοφο, Πτελέα και Πύθιο.

«Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργάζεται στενά με τον Διαχειριστή Υποδομής για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας το συντομότερο δυνατό, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.