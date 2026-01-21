Κακοκαιρία: «Μαζεύει» νερό ο Κηφισός - Εικόνες από το ύψος του Ρέντη

Αυξημένη είναι η στάθμη του Κηφισού από το μεσημέρι της Τετάρτης, λόγω των βροχοπτώσεων που πλήττουν την Αττική, ενώ η κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα.

Σύμφωνα με το Orange Press Agency, η στάθμη μέχρι αυτή την ώρα δεν εμπνέει ανησυχία, όμως εκφράζονται φόβοι για την περίπτωση που «κατεβάσει» πολύ νερό και τα φαινόμενα διαρκέσουν ώρες.

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στην Αττική

Νωρίτερα, ήχησε το 112 στην Αττική, καθώς η κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα, με ισχυρές βροχές, χιόνια και θυελλώσεις ανέμους, ενώ τα σχολεία παραμένουν κλειστά.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρεται: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Αττικής από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».