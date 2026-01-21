Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στην Αττική - Προειδοποίηση για περιορισμό μετακινήσεων

Ήχησε το 112 στην Αττική, καθώς η κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα, με ισχυρές βροχές, χιόνια και θυελλώσεις ανέμους, ενώ τα σχολεία παραμένουν κλειστά.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρεται: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Αττικής από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια #Αττικής από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 21, 2026

Κακοκαιρία: Προειδοποιήσεις για ακραία φαινόμενα – Οι 5 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι:

ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί στα κεντρικά και νότια και από το απόγευμα στο Αιγαίο

τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά, στα ορεινά -ημιορεινά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο

κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους

Διαβάστε ακόμα: Προειδοποιήσεις για ακραία φαινόμενα – Οι 5 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο

Οι άνεμοι, ειδικότερα, θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα δυτικά και νότια 8 με 9 μποφόρ.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα σε:

Ανατολική και νότια Πελοπόννησο

Αττική

Εύβοια

Σποράδες

Νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου

Δωδεκάνησα

Πού θα πέσουν πυκνά χιόνια

Να επισημανθεί πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στα εξής σημεία

περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας

περιφέρεια Τρικάλων

περιφέρεια Καρδίτσας

περιφέρεια Ευρυτανίας