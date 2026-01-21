Κακοκαιρία στην Αττική: Φουσκώνει ο Ιλισός - «Σε πλήρη επιφυλακή οι πυροσβέστες»

Ξεκινά σταδιακά η κακοκαιρία να επηρεάζει την Αττική από τα δυτικά του νόμου, με τους μετεωρολόγους να επισημαίνουν ότι τα φαινόμενα θα ενταθούν. Στον Ιλισό η στάθμη έχει ήδη αρχίσει να ανεβαίνει και οι κάτοικοι ανησυχούν ότι αν «κατεβάσει» πολύ νερό, θα υπάρχει πρόβλημα στη συνέχεια.

«Από σήμερα το πρωί, και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πέντε περιφέρειες της χώρας μας —ανάμεσά τους και η Περιφέρεια Αττικής— έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού», ανέφερε στο Orange Press Agency ο Νίκος Λαυράνος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος μετέβη στον Ιλισό για να δει τη στάθμη του.

​«Αναμένονται μεγάλα ύψη βροχών, και σε διάρκεια αλλά και σε ένταση. Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής και αυξημένης ετοιμότητας, με σταθμούς βάσης και όλο το πυροσβεστικό προσωπικό σε επαγρύπνηση, για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες όπου χρειαστούν άμεσα», είπε επίσης.

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στην Αττική

Νωρίτερα, ήχησε το 112 στην Αττική, καθώς η κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα, με ισχυρές βροχές, χιόνια και θυελλώσεις ανέμους, ενώ τα σχολεία παραμένουν κλειστά.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρεται: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Αττικής από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».