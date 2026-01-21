Κακοκαιρία: «Μεγάλη προσοχή» ζητά ο Χάρης Δούκας - «Δύο μεγάλα κύματα βροχής»

«Μεγάλη προσοχή» ζητά ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σχετικά με την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, επισημαίνοντας πως «περιμένουμε δύο μεγάλα κύματα βροχής».

Σε αναρτήσεις του στα social media, ο δήμαρχος τονίζει πως οι καιρικές συνθήκες σήμερα, Τετάρτη (21/01), θα είναι δύσκολες και αναμένονται δύο κύματα βροχοπτώσεων «ένα το μεσημέρι και ένα στις 20:00».

«Είμαστε σε επιφυλακή. Ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να καλέστε το 1595» προσέθεσε.

Δύσκολες καιρικές συνθήκες σήμερα, περιμένουμε δύο μεγάλα κύματα βροχής, ένα το μεσημέρι και ένα στις 20:00.



Είμαστε σε επιφυλακή.



Ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να καλέστε το 1595. pic.twitter.com/thWljTNKYd — Haris Doukas (@h_doukas) January 21, 2026

Παράλληλα, ζήτησε από τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και ενημέρωσε για τα μέτρα που έχει λάβει ο δήμος.

Διαβάστε επίσης: Προειδοποίηση για 6ωρο σφοδρής βροχόπτωσης στην Αττική: «Νερό 30-60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες»

«Τα σχολεία, οι βρεφονηπιακοί και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αθηναίων θα παραμείνουν κλειστά. Όλες οι υπηρεσίες μας βρίσκονται ήδη σε αυξημένη ετοιμότητα. Ενεργοποιούμε το Μητρώο Εργοληπτών για την υποστήριξη παρεμβάσεων σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας. Παράλληλα οι ομάδες Street Work συνεχίζουν να επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης».

Ενημέρωσε, τέλος, για τα μέτρα προστασίας των αστέγων.

«Για τη φιλοξενία πολιτών που χρειάζονται προστασία από την κακοκαιρία, τίθεται σε λειτουργία η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, 210-2012334), ενώ παραμένει ανοιχτή και η Λέσχη Φιλίας Βοτανικού (Κοζάνης 4, 210-3423716). Για κάθε πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνείτε όλο το 24ωρο με τον Δήμο Αθηναίων στο 1595, στο 210-5277066 ή μέσω της εφαρμογής Novoville».

«Είμαστε εδώ για την πόλη και τους ανθρώπους της» δεσμεύτηκε.