Κακοκαιρία: Νεότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική

Συνεχίζεται η εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την Τροχαία στην Αττική, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία διενεργούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στην περιοχή των Σπάτων

Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Στην συμβολή της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και της οδού Πύργου στην περιοχή της Γλυφάδας

Στην έξοδο για Καισαριανή της λεωφόρου Αλίμου-Κατεχάκη

Στην έξοδο προς Πειραιά από το ύψος της Υπόγειας Αναγεννήσεως στην περιοχή της Μεταμόρφωσης

Στην οδό Κίρκης από το ύψος της οδού Αχαΐας στο ρεύμα προς Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ.Α.Ε. στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας

Στην παραλιακή ανώνυμη οδό στον Ωρωπό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αμφιαρείου- Χαλκουτσίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους

Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από το ύψος της οδού Πειραιώς στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Σωκράτους στο ρεύμα προς Βούλα

Στην οδό Αγίου Ανδρέα από το ύψος της οδού Καρπάθου έως την οδό Αγ. Μαρίνας στην Νέα Μάκρη

Στην οδό Ανοίξεως από το ύψος της οδού Μαρκόνι έως την οδό Ηγουμενίτσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Αθήνα

Στη λεωφόρο Λαυρίου από του ύψος του Λαυρίου έως το Μαρκόπουλο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο, η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.