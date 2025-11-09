Κακοκαιρία: 40 ώρες βροχών και καταιγίδων - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες

Άστατος θα είναι ο καιρός από τις επόμενες ώρες. Θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και αργά το απόγευμα στη Δυτική Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο.

Την Δευτέρα (10/11) αναμένονται βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όπως αναφέρει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Ματίνα Μπέρου.

Ισχυρές θα είναι οι καταιγίδες στα Δυτικά και στα Βόρεια.

Νέος κύκλος καταιγίδων

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στο Facebook, από το απόγευμα της Κυριακής 9 Νοεμβρίου ξεκινά νέος κύκλος ισχυρών καταιγίδων, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει περίπου 40 ώρες.

Η επιδείνωση οφείλεται σε δεύτερο χαμηλό βαρομετρικό που κινείται από την Ιταλία προς την Ελλάδα, επηρεάζοντας σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας.

Οι περιοχές που θα πληγούν

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τα πιο έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε:

Ιόνιο

Ήπειρο

Αιτωλοακαρνανία

Ηλεία

Μεσσηνία

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Οι περιοχές αυτές αναμένεται να δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής, με ραγδαίες καταιγίδες σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Πότε και πού θα ενταθούν τα φαινόμενα

Ο κ. Τσατραφύλλιας σημειώνει πως από τη Δευτέρα το βράδυ έως το απόγευμα της Τρίτης οι βροχές και οι καταιγίδες θα μετακινηθούν προς τη Θράκη, τα Δωδεκάνησα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Στην Αττική, τοπικά έντονα φαινόμενα αναμένονται τη Δευτέρα το μεσημέρι, μικρής διάρκειας αλλά με αξιόλογη ένταση.

Από το απόγευμα της Τρίτης, αναμένεται μεταστροφή των ανέμων σε βοριάδες, οι οποίοι θα ρίξουν τη θερμοκρασία, ενώ οι βροχές θα περιοριστούν σημαντικά μέσα στην εβδομάδα.

Νέα ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Πολλαπλά κύτταρα καταιγίδων ανοικτά του Ιονίου. Ήδη επηρεάζουν την 'Ηπειρο και το Β. Ιόνιο.

Αναμένεται τις επόμενες ώρες να δώσουν έντονες καταιγίδες στο σύνολο της δυτικής Ελλάδας» αναφέρει σε νέα του ανάρτηση ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.