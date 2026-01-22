Κακοκαιρία: Οι δρόμοι που παραμένουν κλειστοί στην Αττική

Δύο νεκρούς και εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο άφησε πίσω της η χθεσινή έντονη κακοκαιρία στην Αττική, με την Τροχαία να προχωρά στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ασφάλεια των οδηγών.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση, ωστόσο αρκετοί δρόμοι παραμένουν κλειστοί, κυρίως στην Ανατολική Αττική, λόγω φθορών στο οδόστρωμα και συσσώρευσης υδάτων.

Συγκεκριμένα, εξακολουθούν να ισχύουν οι ακόλουθες εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην οδό Ειρήνης , από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή της Νέας Μάκρης .

Στην παραλιακή ανώνυμη οδό στον Ωρωπό , από το ύψος της επαρχιακής οδού Αμφιαρείου – Χαλκουτσίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους .

Στην οδό Ανοίξεως , από το ύψος της οδού Μαρκόνι έως την οδό Ηγουμενίτσας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Αθήνα .

Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, από το ύψος της οδού Αγίας Μαρίνας, στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, επιλέγοντας εναλλακτικές διαδρομές όπου αυτό είναι δυνατό.