Διαδοχικά είναι τα κύματα κακοκαιρίας που έχουν πλήξει την Ελλάδα, και η ΕΜΥ εξέδωσε «πορτοκαλί προειδοποίηση» για εννέα περιοχές οι οποίες αναμένεται να «χτυπηθούν» από τα έντονα φαινόμενα.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι βροχές και καταιγίδες θα ξεκινήσουν ήδη από το απόγευμα προς βράδυ της Πέμπτης (12/2).

Αναλυτικά, η «πορτοκαλί» προειδοποίηση αφορά:

τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη 12-02-2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026

την Κρήτη από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026

τις Κυκλάδες πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή

τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες

τα Δωδεκάνησα τηνΠαρασκευή κατά διαστήματα έως και το απόγευμα

τη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

Οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

στη δυτική Ελλάδα: το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι)

στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τη νύχτα Πέμπτης προς Παρασκευή (νοτιοδυτικοί άνεμοι) και

στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης την Παρασκευή από το πρωί έως το απόγευμα (δυτικοί άνεμοι).

Κακοκαιρία: Στην Ηλεία τα μεγαλύτερα προβλήματα

Ήδη οι διαδοχικοί άνεμοι που πλήττουν την παράκτια ζώνη της Ηλείας έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή. Από τα ντοκουμέντα του ΣΚΑΪ, μάλιστα, φαίνεται ότι πρόκειται για μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτή η περιοχή της Ηλείας που αντιμετωπίζει προβλήματα. Στην Παλαιοβαρβάσαινα Ηλείας είχε σημειωθεί κατολισθητικό φαινόμενο πριν από λίγα εικοσιτετράωρα, ενώ υπήρξε και νέα κατολίσθηση, με αποτέλεσμα ένα αυτοκίνητο να πέσει πάνω στα φερτά υλικά.

Παράλληλα, τα ποτάμια είναι φουσκωμένα από τα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το πρωί της Τρίτης