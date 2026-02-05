Κακοκαιρία: Οι περιοχές που έγιναν «λιμνοθάλασσες» - Ποιες κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Ένας νέος κύκλος βροχοπτώσεων πλήττει από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Πέμπτη (5/2) πολλές περιοχές της χώρας, με τη νεότερη κακοκαιρία να επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, μέχρι και τις 14:30 το μεσημέρι, είχαν καταγραφεί σε:

Μυστρά Λακωνίας (79 χιλιοστά)

Ανδρίτσαινα (78)

Στεμνίτσα Αρκαδίας (76)

Ωλένη Ηλείας (75)

Ορεινή Ναυπακτία (73)

Κακοκαιρία: Πού έβρεξε πιο βαριά στην Αττική

Στην Αττική, όπως καταγράφει το Orange Press, η βροχόπτωση ήταν γενικευμένη αλλά με χαμηλότερες τιμές σε σχέση με την Πελοπόννησο. Τα μεγαλύτερα ύψη σημειώθηκαν σε:

Παπάγου (14.2)

Χολαργό (13.6)

Αγία Παρασκευή (12.4)

το Ψυχικό (12.2)

Αμπελόκηποι (11.4)

Κέντρο της Αθήνας (11)

Βροχές εκδηλώθηκαν σε πολλές ακόμη περιοχές της Αττικής, όπως, μεταξύ άλλων, σε Φιλοθέη, Γαλάτσι, Νέα Ιωνία, Μαρούσι, Βριλήσσια, Μελίσσια, Κηφισιά, Διόνυσο, Τατόι, Πάρνηθα, Ιπποκράτειο Πολιτεία, Καπανδρίτι, Άγιο Στέφανο, Δροσιά και Πεντέλη.