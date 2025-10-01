Κακοκαιρία: Οι περιοχές που κινδυνεύουν με πλημμύρες - Πόσο θα διαρκέσουν τα επικίνδυνα φαινόμενα

Βροχή, άνεμοι και πτώση θερμοκρασίας θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού για τις επόμενες 2 μέρες στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνο, η Πέμπτη και η Παρασκευή θα είναι δύο μέρες με άστατο καιρό σχεδόν σε κάθε γωνιά της επικράτειας.

Τα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας των 48 ωρών θα είναι:

Βροχές, τοπικές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Ισχυροί άνεμοι (6-7 και τοπικά 8 μπορφόρ)

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (01/10) οι κάτοικοι της Δυτικής Ελλάδας θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι ο καιρός θα γίνεται πάρα πολύ άστατος. Την Πέμπτη η κακοκαιρία επίσης θα χτυπήσει την Πελοπόννησο, την Αττική και την Εύβοια.

Την Παρασκευή η κακοκαιρία θα επηρεάσει την Ανατολική Μακεδονία, την Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο.

Στην Αττική αύριο Πέμπτη (02/10) θα βρέξει σε κάθε γωνιά του νομού και ακόμα περισσότερο στα δυτικά και στα νότια.

Τι φέρνει η «επικίνδυνη» κακοκαιρία την Πέμπτη

Όλοι γνωρίζαμε πως την Ελλάδα θα χτυπήσει η κακοκαιρία τύπου «Π» από αύριο, Πέμπτη (2/10), πλέον όμως οι προβλέψεις είναι αρκετά ώριμες για να ξέρουμε τι επιφυλάσσει ακριβώς.

«Ύπουλη και επικίνδυνη κακοκαιρία εξαιτίας της ζεστής θάλασσας», τη χαρακτηρίζει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ενημερώνοντας πως τα κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι:

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις την Πέμπτη από νωρίς το πρωί στα δυτικά και σταδιακά και στα βόρεια. Την Παρασκευή σε Μακεδονία -Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Φαινόμενα περιμένουμε στις περισσότερες περιοχές.