Κακοκαιρία: Οι περιοχές που κινδυνεύουν με πλημμύρες - Πόσο θα διαρκέσουν τα επικίνδυνα φαινόμενα

Βροχή, άνεμοι και πτώση θερμοκρασίας θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού για τις επόμενες 2 μέρες στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνο, η Πέμπτη και η Παρασκευή θα είναι δύο μέρες με άστατο καιρό σχεδόν σε κάθε γωνιά της επικράτειας.
Τα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας των 48 ωρών θα είναι:
- Βροχές, τοπικές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις
- Ισχυροί άνεμοι (6-7 και τοπικά 8 μπορφόρ)
- Μικρή πτώση της θερμοκρασίας
Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία
Από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (01/10) οι κάτοικοι της Δυτικής Ελλάδας θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι ο καιρός θα γίνεται πάρα πολύ άστατος. Την Πέμπτη η κακοκαιρία επίσης θα χτυπήσει την Πελοπόννησο, την Αττική και την Εύβοια.
Την Παρασκευή η κακοκαιρία θα επηρεάσει την Ανατολική Μακεδονία, την Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο.
Στην Αττική αύριο Πέμπτη (02/10) θα βρέξει σε κάθε γωνιά του νομού και ακόμα περισσότερο στα δυτικά και στα νότια.
Τι φέρνει η «επικίνδυνη» κακοκαιρία την Πέμπτη
Όλοι γνωρίζαμε πως την Ελλάδα θα χτυπήσει η κακοκαιρία τύπου «Π» από αύριο, Πέμπτη (2/10), πλέον όμως οι προβλέψεις είναι αρκετά ώριμες για να ξέρουμε τι επιφυλάσσει ακριβώς.
«Ύπουλη και επικίνδυνη κακοκαιρία εξαιτίας της ζεστής θάλασσας», τη χαρακτηρίζει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ενημερώνοντας πως τα κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι:
Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις την Πέμπτη από νωρίς το πρωί στα δυτικά και σταδιακά και στα βόρεια. Την Παρασκευή σε Μακεδονία -Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Φαινόμενα περιμένουμε στις περισσότερες περιοχές.
